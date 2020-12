Natale con l'autocertificazione, le novità: ok alle seconde case in regione (Di sabato 19 dicembre 2020) Le regole per visitare amici e parenti. E la possibilità nei giorni "arancioni" per chi vive nei comuni sotto i 5.000 abitanti di spostarsi nel raggio di 30 chilometri Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 19 dicembre 2020) Le regole per visitare amici e parenti. E la possibilità nei giorni "arancioni" per chi vive nei comuni sotto i 5.000 abitanti di spostarsi nel raggio di 30 chilometri

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - teatrolafenice : ?? Stiamo sistemando al meglio le luci e le telecamere. Tra 1 ora saremo in diretta col nostro Concerto di Natale ch… - stanzaselvaggia : Matteo Salvini e il suo commovente Natale con i senzatetto. - flickersouls : i film di natale fatti con budget da 10€ sembrano tanto le storie che facevo con le barbie da piccola - LucaBastaCosi : RT @CesareDTrocchio: #Salvini: 'Spero sarà un Natale nel quale le mamme siano mamme, i nipoti siano nipoti.' Bravo Matteo, hai scritto una… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale con Natale con l'autocertificazione, le novità: ok alle seconde case in regione Il Tirreno Le regole delle Feste. Non è obbligatorio dire da chi andiamo

Ma l’autocertificazione serve sempre. Nelle abitazioni degli altri non più di una volta al giorno. Seconde case: ok solo se sono nella stessa ...

Covid, De Luca: "La Campania non cambia colore. Rimane arancione, poi si adottano le misure nazionali"

Nuova ordinanza: stop agli aperitivi di Natale, no alla vendita degli alcolici dalle 11 del mattino. Proteste a Napoli, blocco stradale dei commercianti ...

Ma l’autocertificazione serve sempre. Nelle abitazioni degli altri non più di una volta al giorno. Seconde case: ok solo se sono nella stessa ...Nuova ordinanza: stop agli aperitivi di Natale, no alla vendita degli alcolici dalle 11 del mattino. Proteste a Napoli, blocco stradale dei commercianti ...