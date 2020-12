Lupo cecoslovacco, in 5 sbranano donna a Grugliasco/ Morta dissanguata in casa (Di sabato 19 dicembre 2020) Lupo cecoslovacco, in 5 sbranano donna di 74 anni a Grugliasco: erano della figlia. La madre è Morta dissanguata in casa in seguito alle ferite e alle lacerazioni riportate Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020), in 5di 74 anni a: erano della figlia. La madre èinin seguito alle ferite e alle lacerazioni riportate

Ciffrato : @cigolionocingue Il lupo cecoslovacco è un cane indipendente, difficile... Cinque poi secondo me sono ingestibili - zazoomblog : Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco - AvvMDerosa : Un lupo cecoslovacco ha aggredito Yumi (la ns Alaskan malute) e si e’ preso un morso!Quando il lupo entra in area,… - MaurizioRovea : @Stefanialove_of @LaStampa Il lupo cecoslovacco e’ un vero lupoide, occorre fare dei corsi per gestirlo . 5 cani av… - Sssince1908 : @pap1pap Un cane lupo cecoslovacco -