LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino, è caccia al bis! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno – La presentazione delle gare odierne – La classifica femminile – La classifica Sprint maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: oggi, sabato 19 dicembre, alle ore 10.55 scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 13.25. In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, reduce dalla vittoria di Davos, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Stefan Zelger e Giacomo Gabrielli, e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Alice ...

