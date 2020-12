LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde fa il bis e vola in testa alla generale! Paris fuori dai 10 (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA Discesa MASCHILE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA LE DICHIARAZIONI DI SOFIA GOGGIA 13.25 Il nostro Guglielmo Bosca (pettorale 52) conclude in 43a posizione a 3.34. Florian Schiedere (pettorale 53) si ferma in 45a a 3.72 13.11 La Discesa libera della Val Gardena si chiude qui, almeno a LIVEllo di LIVE. Continueremo a seguire e aggiornare in caso di inserimenti importanti. Aleksander Aamodt Kilde, quindi, completa la doppietta sulla Saslong e vola via in classifica generale. Dopo un inizio di anno non semplice il norvegese ha sfruttato questa doppietta ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE IN VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLAMASCHILE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA LE DICHIARAZIONI DI SOFIA GOGGIA 13.25 Il nostro Guglielmo Bosca (pettorale 52) conclude in 43a posizione a 3.34. Florian Schiedere (pettorale 53) si ferma in 45a a 3.72 13.11 Lalibera della Valsi chiude qui, almeno allo di. Continueremo a seguire e aggiornare in caso di inserimenti importanti. Aleksander Aamodt, quindi, completa la doppietta sulla Saslong evia in classifica generale. Dopo un inizio di anno non semplice il norvegese ha sfruttato questa doppietta ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #DiscesaUomini #ValGardena Vince ancora #Kilde, che vola anche in testa alla classifica general… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda in DIRETTA: Scardoni spera nel ripescaggio attesa per Pellegrino - #fondo #Sprint… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Al via i quarti di finale nella sprint di Dresda. Federico Pellegrino e Michael Hellweger presenti t… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: vince Sofia Goggia! Battuta Corinne Suter! - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci In #ValdIsere una splendida #SofiaGoggia si prende la #DiscesaFemminile davanti alla #Suter! Ri… -