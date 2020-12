I gestori di fuochi d' artificio hanno perso mezzo miliardo di fatturato

Leggi su panorama

(Di sabato 19 dicembre 2020) L'appello del segretario del Sindacato nazionale operatori pirotecnici. Mi chiamo Marvyn Friscira e sono un giovane imprenditore pirotecnico di Taranto, nonché segretario del Sinop (Sindacato nazionale operatori pirotecnici). Il nostro settored'è ormai in lockdown lavorativo da inizio 2020. La pirotecnica italiana conta circa 2.500 aziende (tra fabbricanti, importatori, minute vendite e operatori che allestiscono spettacoli) e ha un volume di affari di circa 600 milioni di euro l'anno con almeno 10.000ne impiegate. A fine 2020 arriveremo al 90% e oltre di perdite, in quanto non è stato possibile organizzare spettacoli nel periodo primavera/estate e le vendite sono ferme a fine 2019. Tutti però avevamo sperato di ricevere un po' di respiro con il commercio di giochi pirici negli ultimi giorni di dicembre. Dalle ...