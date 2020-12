GF Vip | Elisabetta Gregoraci stronca Giulia Salemi | “Mi scrivono che è in calore”

(Di sabato 19 dicembre 2020)fa una diretta IG con Oppini ed Enock Nonostante sia uscita da un paio di settimane dalla casa del Grande Fratello Vip 5,continua a far parlare di sé. Di recente, ad esempio, l’ex moglie di Flavio Briatore che ha riabbracciato il figlio Nathan Falco, ha realizzato una diretta Instagram con altri due esclusi del reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Francesco Oppini ed Enock Barwuah che insieme alla 40enne calabrese hanno commentato le vicende degli inquilini rimasti ancora reclusi nell’appartamento più spiato d’Italia. E proprio l’amica speciale di Pierpaolo Pretelli ha fatto un’uscita poco felice scatenando delle polemiche sul web. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore al di fuori della casa di Cinecittà. La 40enne calabrese legge un ...

blogtivvu : Elisabetta Gregoraci costretta a chiamare i pompieri: “show” dopo il #GFVip - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso e il commento sul seno di Elisabetta Gregoraci: 'Le vedo in serio pericolo' - infoitcultura : GF Vip, Signorini dimentica il microfono acceso: gaffe su Elisabetta Gregoraci - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, spiacevole imprevisto dopo il GF Vip: inevitabile l’intervento dei soccorsi - infoitcultura : GF Vip: brutta nottata per Elisabetta Gregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

Elisabetta Gregoraci nella notte vive una brutta disavventura. Non sapendo cosa fare chiede aiuto. Inevitabile l'intervento dei pompieri ...Risale esattamente a cinque ore fa questa ultima Instagram Stories di Elisabetta Gregoraci in cui spiega che i pompieri le hanno permesso di rientrare in casa dopo l’imprevisto. Subito dopo la puntata ...