Gasperini sul mercato di gennaio: “Non chiederò giocatori, ma voglio gente contenta di stare qua” (Di sabato 19 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma si è espresso sulla sessione invernale di calciomercato: “Un rinforzo in mediana? Speriamo di recuperare presto Pasalic. Non ho intenzione di chiedere giocatori alla società, vedremo a gennaio di avere gente contenta di stare qua“. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma si è espresso sulla sessione invernale di calcio: “Un rinforzo in mediana? Speriamo di recuperare presto Pasalic. Non ho intenzione di chiederealla società, vedremo adi averediqua“. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Gasperini sul mercato: 'Non chiederò giocatori al club, ma voglio gente contenta di stare qua' - tuttoatalanta : Gasperini sul mercato: 'Non chiederò giocatori al club, ma voglio gente contenta di stare qua'… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Gasperini sul mercato: 'Non chiederò giocatori al club, ma voglio gente contenta di stare qua' - TuttoMercatoWeb : Gasperini sul mercato: 'Non chiederò giocatori al club, ma voglio gente contenta di stare qua' - FcInterNewsit : Atalanta, Gasperini glissa sul futuro di Gomez: 'Papu? Attenzione rivolta alla sfida di domani, parliamo di calcio' -