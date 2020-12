Esplode respiratore, 8 morti in un ospedale Covid in Turchia (Di sabato 19 dicembre 2020) Redazione Tragedia in un reparto per malati di coronavirus in Turchia. Otto persone sono morte nell’incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale Covid a Gaziantep. Lo ha annunciato il governatore della provincia. Le fiamme sono state causate dall’esplosione di un respiratore. Gli altri 11 pazienti ricoverati nel reparto sono stati trasferiti in ospedali vicini. L’esplosione del respiratore polmonare è avvenuta nell’ospedale dell’Università Sanko, secondo quanto riportato dall’agenzia turca Anadolu. Sul luogo dell’incidente sono accorsi vigili del fuoco e polizia ed è stata aperta un’inchiesta. Le vittime avevano tra i 56 e gli 85 anni. Le terapie intensive in Turchia sono sotto pressione in questo momento con il 74% dei posti occupati a ... Leggi su improntaunika (Di sabato 19 dicembre 2020) Redazione Tragedia in un reparto per malati di coronavirus in. Otto persone sono morte nell’incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva di una Gaziantep. Lo ha annunciato il governatore della provincia. Le fiamme sono state causate dall’esplosione di un. Gli altri 11 pazienti ricoverati nel reparto sono stati trasferiti in ospedali vicini. L’esplosione delpolmonare è avvenuta nell’dell’Università Sanko, secondo quanto riportato dall’agenzia turca Anadolu. Sul luogo dell’incidente sono accorsi vigili del fuoco e polizia ed è stata aperta un’inchiesta. Le vittime avevano tra i 56 e gli 85 anni. Le terapie intensive insono sotto pressione in questo momento con il 74% dei posti occupati a ...

