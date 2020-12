De Luca cambia colore all' ultimo secondo? Napoli | barricate in strada | la protesta dei soffocati | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) L'ultima iniziativa di Vincenzo Denon è piaciuta ai ristoratori campani. Il governatore, infatti, ha annunciato poco fa che la sua Regione resterà in zona arancione e non entrerà in fascia gialla come previsto. Per il presidente della Campania la prudenza non è mai troppa. Ma adesso deve scontrarsi con i lavoratori della sua Regione, che avevano sperato in qualche giorno di respiro prima dell'inizio delle restrizioni previste dal Dl Natale. E così, per, titolari di locali e camerieri sono scesi in, sul Lungomare di, all'altezza di piazza Vittoria, bloccando il traffico in una città già intasata per lo shopping natalizio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il gruppo dei manifestanti, inizialmente una trentina di persone, è cresciuto nel corso delle ore. ...