Cyberpunk 2077 | sviluppatori irritati per la pessima gestione

Leggi su tuttotek

(Di sabato 19 dicembre 2020) In un recente incontro con il consiglio, glidiavrebbero prinunciato domande infiammate alla. Continua l’epopea che descrive un corso di sviluppo piuttosto difficoltoso per. Il gioco è infatti uscito in uno stato a dir poco “triste” per quanto riguarda il lato tecnico, incontrando le furie di molti giocatori. CD Projekt RED è piuttosto consapevole di questi problemi, hanno infatti iniziato a rendere disponibile la possibilità di rimborsare il gioco, sia che l’abbiate acquistato fisico oppure digitale. Nel frattempo è in corso l’aggiornamento del titolo, stamattina abbiamo infatti documentato la versione 1.05, che sistema alcuni problemi comuni nel gioco oltre a migliorarne la stabilità. Tuttavia oggi siamo anche venuti a sapere ...