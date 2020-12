Arezzo | cacciatore spinto nel burrone da un cinghiale Salvato dal 118

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il, un 38enne della zona, stava prendendo parte alla battuta quando è statodall'animale ed è precipitato in unfinendo, dopo una caduta di una ventina di metri, in un torrente. Dopo la richiesta di aiuto sono stati attivati ambulanza, automedica ed elicottero Pegaso del 118

AREZZO – Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, ma il cacciatore se l’è vista brutta: un cnghiale lo ha spinto in un burrone. E’ accaduto ieri, 19 dicembre, durante una battuta di caccia in ...E' successo a Cavriglia, in provincia di Arezzo. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale con l'elicottero Pegaso ...