Alfonso Signori furibondo come non si era mai visto: “È una pratica sessuale non consenziente, è simile allo stupro”. E Filippo Nardi è fuori dal GF (Di sabato 19 dicembre 2020) Ha detto frasi vergognose destinate a Maria Teresa Ruta, ma non solo. I social da giorni chiedevano la sua eliminazione e così è stato: Filippo Nardi è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip. È un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”. Queste le parole di Alfonso Signorini, che finalmente condanna senza appello un atteggiamento e delle parole inaccettabili. Il problema è che quando il conduttore chiama Filippo Nardi in confessionale per comunicargli la cosa, il concorrente ridacchia, spocchioso. “Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Ha detto frasi vergognose destinate a Maria Teresa Ruta, ma non solo. I social da giorni chiedevano la sua eliminazione e così è stato:dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip. È un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”. Queste le parole dini, che finalmente condanna senza appello un atteggiamento e delle parole inaccettabili. Il problema è che quando il conduttore chiamain confessionale per comunicargli la cosa, il concorrente ridacchia, spocchioso. “Sono ...

