Willie Peyote chi è | età | carriera e canzoni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sanremo 2021 ha aperto il sipario sui 26 big in gara. La kermesse sonora prenderà il via il prossimo 2 marzo, i cantanti sono stati presentati giovedì sera nel corso della finale di Sanremo Giovani, presentata da Amadeus. Che ha ammesso nei giorni precedenti di aver avuto molte difficoltà nello scegliere leda portare in gara, tanto da essere stato ‘costretto’ ad allargare il numero dei partecipanti. Tra questi veterani e nuove voci. Pop, venature rock e anche indie. Ci sarà un po’ di tutto al prossimo Sanremo. Anche artisti poco conosciuti a livello nazionale. Come, rapper torinese entrato in gara con la canzone “Mai dire mai (La locoura)”. Chi? Nato a Torino nel 1985, ha 35 anni ed è un rapper e cantautore italiano. La musica lo accompagna da sempre: i genitori ...