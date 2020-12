"Una stretta di mano e resta all'Atalanta, ti spiego perché ti conviene": Vittorio Feltri, lettera al Papu Gomez (Di venerdì 18 dicembre 2020) Caro Papu Gomez, noi di Libero ti abbiamo già scritto una lettera, firmata da Fabrizio Biasin, che è un provetto cronista. Ma se mi permetti anche io avrei qualcosa da dirti. Tu sei un grande giocatore, questo è indiscutibile. Lo sei diventato all'Atalanta sotto la guida esperta di Gasperini, prima non eri un ca***, almeno questo ammettilo. Ora hai una certa età e non hai davanti un lungo percorso come campione, ti conviene patteggiare con l'allenatore e rimanere nerazzurro fino al termine della tua splendida carriera. Oddio, se andrai al Milan, come si mormora, sarai ancora in grado di affermare la tua, non perderai la stima di coloro, tutti, che ti apprezzano, tuttavia il loro affetto si scioglierà nell'indifferenza. Tu non sei un giocatore qualsiasi, bensì una bandiera, l'idea di perderti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Caro, noi di Libero ti abbiamo già scritto una, firmata da Fabrizio Biasin, che è un provetto cronista. Ma se mi permetti anche io avrei qualcosa da dirti. Tu sei un grande giocatore, questo è indiscutibile. Lo sei diventato all'sotto la guida esperta di Gasperini, prima non eri un ca***, almeno questo ammettilo. Ora hai una certa età e non hai davanti un lungo percorso come campione, tipatteggiare con l'allenatore e rimanere nerazzurro fino al termine della tua splendida carriera. Oddio, se andrai al Milan, come si mormora, sarai ancora in grado di affermare la tua, non perderai la stima di coloro, tutti, che ti apprezzano, tuttavia il loro affetto si scioglierà nell'indifferenza. Tu non sei un giocatore qualsiasi, bensì una bandiera, l'idea di perderti per ...

CardRavasi : Per accedere alle ricchezze della sapienza divina la porta è la croce. Si tratta di una porta stretta nella quale p… - Piu_Europa : Chiediamo alla Commissione Europea, che ha appena approvato una strategia LGBTI palesemente contraddetta dalle nuov… - Libero_official : La lettera di #VittorioFeltri a #PapuGomez: 'Una stretta di mano, accetta le decisioni del Gasp e resta all'…

Ultime Notizie dalla rete : Una stretta Pressing dei "rigoristi" su una stretta da Natale al 6 gennaio AGI - Agenzia Italia Breaking News delle 14.00 | L'esodo prima della stretta

Stretta di De Luca: in Campania a Natale bloccati spostamenti tra Comuni

Lo ha annunciato pochi minuti fa li presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento settimanale in diretta Facebook annunciando una nuova ordinanza che sarà pubblicata ...

