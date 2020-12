Sileri: "Natale di sacrificio e prudenza per evitare troppi contagi a gennaio" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pierpaolo Sileri ha assicurato che il 7 gennaio le scuole riapriranno e gli studenti torneranno alla didattica in presenza. Il viceministro Sileri assicura: “Le scuole riapriranno il 7 gennaio 2021” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pierpaoloha assicurato che il 7le scuole riapriranno e gli studenti torneranno alla didattica in presenza. Il viceministroassicura: “Le scuole riapriranno il 72021” su Notizie.it.

eurodisgusto : RT @Adnkronos: #Zonarossa a #Natale, #Sileri: 'Servono misure più rigide'' - PoliticaNewsNow : Natale, Sileri: 'Servono sicuramente misure più rigide' - Adnkronos : #Zonarossa a #Natale, #Sileri: 'Servono misure più rigide'' - sgriziofab : @AdrianaSpappa Perché Sileri non scrive una letterina anche adesso? Magari Babbo Natale gli risponde.... E per la… - LuigiTallarico5 : @giovannifloris3 Prr cortesia non inviti più Sileri. Non si può sentire da lui che le prime vaccinazioni avverranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Natale Zona rossa a Natale, Sileri: "Servono misure più rigide" Adnkronos Pressing dei "rigoristi" su una stretta da Natale al 6 gennaio

"Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso", dice Boccia. In moto la macchina del Viminale per l'operazione dei controlli ...

“Il 7 gennaio le scuole riapriranno", ci dice Sileri

"Sarà un Natale di sacrifico e prudenza, non possiamo vanificare i risultati raggiunti. Vaccinazione obbligatoria? Solo se la soglia sarà lontana dal 60-70%". Intervista al viceministro della Salute ...

"Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso", dice Boccia. In moto la macchina del Viminale per l'operazione dei controlli ..."Sarà un Natale di sacrifico e prudenza, non possiamo vanificare i risultati raggiunti. Vaccinazione obbligatoria? Solo se la soglia sarà lontana dal 60-70%". Intervista al viceministro della Salute ...