Serie A | i 4 top match della 13ª giornata

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ognivi proporremo l’analisi dei 4 topdiA, offerta da Pokerstars: per il 13° turno abbiamo scelto Parma-Juventus, Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e Lazio-NapoliIl campionato diA prosegue a ritmo serrato con le gare13ªinfrasettimanale, che inizierà sabato 19 dicembre 2020 e si chiuderà domenica 20 dicembre. Abbiamo scelto per voi i 4 topdel nuovo turno del massimo campionato, sui quali potrete fare le vostre scommesse su Pokerstars. PARMA-JUVENTUS: L’anticipo del sabato sera mette di fronte in un confronto interessante il Parma di Fabio Liverani e la Juventus di Andrea Pirlo. Il fischio d’inizio al Tardini è fissato per le ore 20.45. I bianconeri cercano una vittoria per risalire le posizioni di vertice ...