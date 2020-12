Sarah Arduini dedica un corto a Willy Monteiro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La Side Academy di Verona lavora a unin ricordo di: sarà diretto da, vincitrice dell’OscarDuarte aveva 21 anni, faceva il cuoco e pensava che fosse normale aiutare un amico in difficoltà. Lo scorso 6 settembre è stato ucciso a Colleferro (Roma) durante un pestaggio. La brutalità… L'articolo Corriere Nazionale.

PantheonVerona : La Side Academy di Verona lavora ad un progetto diretto da Sarah Arduini, vincitrice dell’Oscar. Leggi sul sito: -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Arduini

Oggi Treviso

La Side Academy di Verona lavora a un corto in ricordo di Willy Monteiro: sarà diretto da Sarah Arduini, vincitrice dell’Oscar Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni, faceva il cuoco e pensava che fosse ...A dirigere il progetto due figure leggendarie per gli addetti ai lavori: per chi ama l’animazione Sarah Arduini, supervisore Disney, è l’italiana capace di vincere l’Oscar con “Il Libro della Giungla” ...