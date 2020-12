Renzi: "Se quello che proponiamo a Conte non va bene, ci dimettiamo" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Noi abbiamo detto 'presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni che quello che proponiamo non va bene, con rispetto per le istituzioni, noi ci alziamo e ci dimettiamo'". Così Matteo Renzi, ospite di Radio anch'io, su Rai radio 1, spiega la posizione di Italia Viva, dopo la "Non vogliamo fare la vecchia politica, punto fondamentale è che ci sono 200 miliardi da spendere, ci sono adesso, poi per 20 anni non vediamo più una lira, ho il dovere di dirlo, dico: spendiamoli bene, dire questo non è lesa maestà", dice ancora Renzi aggiungendo: "Noi abbiamo fatto un elenco". "Dire che Draghi sta dando indicazioni corrette non significa provocare", ha poi affermato l'ex premier che parlando del Covid dice: ""Siamo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Noi abbiamo detto 'presidente, se vogliamo andare avanti noi ci siamo con lealtà, se ritieni chechenon va, con rispetto per le istituzioni, noi ci alziamo e ci'". Così Matteo, ospite di Radio anch'io, su Rai radio 1, spiega la posizione di Italia Viva, dopo la "Non vogliamo fare la vecchia politica, punto fondamentale è che ci sono 200 miliardi da spendere, ci sono adesso, poi per 20 anni non vediamo più una lira, ho il dovere di dirlo, dico: spendiamoli, dire questo non è lesa maestà", dice ancoraaggiungendo: "Noi abbiamo fatto un elenco". "Dire che Draghi sta dando indicazioni corrette non significa provocare", ha poi affermato l'ex premier che parlando del Covid dice: ""Siamo il ...

