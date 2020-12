Quali attività resteranno aperte in zona rossa? L’elenco e le nuove regole (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governo si prepara a rendere «zona rossa» l’Italia tutta nei giorni prefestivi e festivi, ovvero dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dal 1 al 3 gennaio e il 5-6 gennaio. Sarà, invece, «zona arancione» dal 21 dicembre al 23 incluso, dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio. Le restrizioni riguarderanno L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Governo si prepara a rendere «» l’Italia tutta nei giorni prefestivi e festivi, ovvero dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dal 1 al 3 gennaio e il 5-6 gennaio. Sarà, invece, «arancione» dal 21 dicembre al 23 incluso, dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio. Le restrizioni riguarderanno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

montevarchi : Siamo ancora in zona Arancione. Quali sono dunque le attività permesse e quelle vietate? Qui un video per risponde… - casaitaliagov : Che cosa fa la Struttura di missione #sisma2009? Quali competenze? Quali azioni? Ce lo racconta il Dirigente Franc… - KeliwebIT : ?? Avviare un'attività #ecommerce comporta obblighi e responsabilità ben precise, ecco quali - elisabetta_sann : Ho necessità di capire quali accorgimenti verranno presi per l'attività sportiva e motoria individuale. Perché a qu… - GBtweet : Quali passaggi effettuare per il salvataggio della liquidazione se una ditta con contabilità separata ha codici att… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali attività Aumentano gli incidenti da allenamento «sbrigativo» Corriere della Sera