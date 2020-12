Prandelli: “Voglio continuità. Venuti è diventato Jorgensen…” (Di sabato 19 dicembre 2020) La Fiorentina domani si appresta a tornare in campo e si troverà davanti il Verona di Juric. Il tecnico viola, Cesare Prandelli, ha parlato alla vigilia della partita contro i veneti: "Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Contro il Sassuolo abbiamo disputato un buon match, contro una squadra temibile che ha fatto molto bene fino ad oggi. Lo spirito e l’atteggiamento e la voglia di stare sempre in partita che abbiamo messo in campo contro la squadra di De Zerbi dovranno venir fuori anche domani". Prandelli poi si sofferma su un calciatore viola: "Venuti è molto attaccato alla maglia della Fiorentina, l'ho rinominato Jorgensen".caption id="attachment 1059423" align="alignnone" width="3000" Prandelli Fiorentina (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) La Fiorentina domani si appresta a tornare in campo e si troverà davanti il Verona di Juric. Il tecnico viola, Cesare, ha parlato alla vigilia della partita contro i veneti: "Dobbiamo dareai nostri risultati. Contro il Sassuolo abbiamo disputato un buon match, contro una squadra temibile che ha fatto molto bene fino ad oggi. Lo spirito e l’atteggiamento e la voglia di stare sempre in partita che abbiamo messo in campo contro la squadra di De Zerbi dovranno venir fuori anche domani".poi si sofferma su un calciatore viola: "è molto attaccato alla maglia della Fiorentina, l'ho rinominato Jorgensen".caption id="attachment 1059423" align="alignnone" width="3000"Fiorentina (getty images)/caption ITA Sport Press.

