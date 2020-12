Pescatori sequestrati “Il vostro premier Conte è venuto qui e ha chiesto scusa” dice la Libia (Di venerdì 18 dicembre 2020) La visita di ieri del premier Giuseppe Conte e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al maresciallo libico Khalifa Haftar ha suscitato grandi polemiche. Anche perché, al di là delle perplessità di carattere politico, rimangono forti dubbi su cosa i sequestratori dei Pescatori italiani abbiano effettivamente ottenuto in cambio della loro liberazione. Dopo oltre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 dicembre 2020) La visita di ieri delGiuseppee del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al maresciallo libico Khalifa Haftar ha suscitato grandi polemiche. Anche perché, al di là delle perplessità di carattere politico, rimangono forti dubbi su cosa i sequestratori deiitaliani abbiano effettivamente ottenuto in cambio della loro liberazione. Dopo oltre L'articolo proviene da Leggilo.org.

virginiaraggi : Una bella notizia per il nostro Paese: i pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 gi… - Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - matteosalvinimi : Se i #pescatori italiani sequestrati in Libia potranno tornare a casa dalle loro famiglie sarà una giornata di fest… - rclienti : RT @max_ronchi: Che fine hanno fatto i quattro delinquenti scafisti in carcere di cui il dittatore libico chiedeva lo scambio con i 18 pesc… - oznerol4 : RT @max_ronchi: Che fine hanno fatto i quattro delinquenti scafisti in carcere di cui il dittatore libico chiedeva lo scambio con i 18 pesc… -