Parco Verde, punta una mitraglietta contro gli agenti: arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Caivano (Na) – Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Afragola, durante le operazioni di contrasto allo spaccio, hanno notato tre giovani uscire dal Parco Verde di Caivano occultando qualcosa sotto al braccio. Agendo prontamente, i poliziotti hanno intimato l'alt ma i tre, nel tentativo di fuggire, hanno puntato delle armi contro gli uomini in divisa. Gli agenti hanno ingaggiato un inseguimento con i tre, riuscendo a raggiungerne uno in possesso di una pistola mitragliatrice con 18 cartucce cal. 7,65. Francesco Ianniciello, 23enne casertano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi da guerra e munizionamento.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

