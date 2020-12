Ora Renzi tira in ballo anche il Pd: “Sono d’accordo con noi su tutte le richieste a Conte”. I dem: “Parli per Italia viva e ci lasci stare” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il faccia a faccia con Giuseppe Conte fatto durare dai Renziani poco meno di mezz’ora, dopo averlo prima fatto saltare e poi rinviato, ha dato a Matteo Renzi e ai suoi una nuova scusa per allungare il logoramento del governo. La verifica di maggioranza proposta dal premier che, stando a quanto dichiarato da Pd e M5s martedì scorso, avrebbe potuto risolversi da giorni con un piano per arrivare a fine legislatura, è destinata così a restare in sospeso almeno fino ai primi di gennaio. “Esattamente come voleva Renzi”, dicono dalle parti di Italia viva. Così, anche questa mattina, è arrivata ormai puntuale la minaccia dell’ex premier. Che però stavolta ha tirato in ballo anche il Partito democratico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il faccia a faccia con Giuseppefatto durare daiani poco meno di mezz’ora, dopo averlo prima fatto saltare e poi rinviato, ha dato a Matteoe ai suoi una nuova scusa per allungare il logoramento del governo. La verifica di maggioranza proposta dal premier che, stando a quanto dichiarato da Pd e M5s martedì scorso, avrebbe potuto risolversi da giorni con un piano per arrivare a fine legislatura, è destinata così a rein sospeso almeno fino ai primi di gennaio. “Esattamente come voleva”, dicono dalle parti di. Così,questa mattina, è arrivata ormai puntuale la minaccia dell’ex premier. Che però stavolta hato inil Partito democratico, ...

