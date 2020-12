Oggi in tv | tutta la programmazione di domenica 20 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa sera su Rai 1 va in onda l’attesissima finale di The Voice Senior. Da non perdere anche l’appuntamento settimanale con Fabio Fazio cheavrà un super ospite. Su Mediaset ultimo live con Barbara D’Urso per il 2020. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano Rai 1 presenta la finale di The Voice Senior, il talent musicale over 60 che ha conquistato il pubblico di tutte le età. Chi sarà il vincitore di questa 1ª edizione? Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della serie tv NCIS: Los Angeles intitolate Come corvi e Codice del silenzio. Alle 22.40 il consueto appuntamento con LaSportiva di Jacopo Volpi per commentare e rivedere i migliori goal della giornata di campionato. Dalle 20.00, su Rai 3, Fabio ...