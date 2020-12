“Non è una situazione semplice”. È quasi allarme: tutti in fuga, code ovunque (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il via oggi, venerdì 18, alla grande fuga da Milano. Il motivo è semplice, e ce lo aspettavamo tutti. Con le festività che si avvicinano si fa tutto più complicato. Risulta anche difficile aderire a una certa responsabilità civica che sarebbe meglio adottare. La gente che ha la famiglia fuori comune o peggio, fuori regione, in queste ore e nelle prossime farà di tutto per raggiungerla. Un esodo preoccupante, che svuoterà le città metropolitane. Ecco che il presagio si avvera, il countdown di Natale 2020 sta per scadere. Tantissimi italiani sono occupati a fare le valigie e a mettersi in viaggio per raggiungere i propri cari fuori regione prima della chiusura imminente. I numeri sono allarmanti, la preoccupazione che c’è nell’aria è davvero densa e si può toccare con mano. (Continua dopo le foto) Le previsioni sono delle peggiori. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il via oggi, venerdì 18, alla grandeda Milano. Il motivo è, e ce lo aspettavamo. Con le festività che si avvicinano si fa tutto più complicato. Risulta anche difficile aderire a una certa responsabilità civica che sarebbe meglio adottare. La gente che ha la famiglia fuori comune o peggio, fuori regione, in queste ore e nelle prossime farà di tutto per raggiungerla. Un esodo preoccupante, che svuoterà le città metropolitane. Ecco che il presagio si avvera, il countdown di Natale 2020 sta per scadere. Tantissimi italiani sono occupati a fare le valigie e a mettersi in viaggio per raggiungere i propri cari fuori regione prima della chiusura imminente. I numeri sono allarmanti, la preoccupazione che c’è nell’aria è davvero densa e si può toccare con mano. (Continua dopo le foto) Le previsioni sono delle peggiori. ...

matteorenzi : La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Na… - borghi_claudio : Ecco qui... ospedalizzati e terapie intensive con date dei provvedimenti. Voi ci vedete una logica? Una correlazion… - riotta : Lettera @matteorenzi a @GiuseppeConteIT pone temi interessanti da non triturare subito nel petulante dibattito da t… - ellouat : RT @TiamoZorzi: Non possiamo permetterci di perdere questa meraviglia della natura. È una persona fantastica lo amo tanto mi ha salvato sta… - elena1962mar1 : RT @AzzurraBarbuto: Ogni due o tre mesi Matteo Renzi fa il vocione grosso e prende a recitare la parte dell’eroe. Sarebbe quasi credibile s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non una Non Una di Meno dichiara la zona fuxia contro la violenza sulle donne DinamoPress Recovery: Casellati, 'non possiamo permetterci di sbagliare, Parlamento sia centrale'

Roma, 18 dic (Adnkronos) - Per il Recovery fund "l'Italia deve presentare un piano strategico credibile con riforme strutturali. Non possiamo permetterci di sbagliare. Come per il Piano Marshall, l'op ...

Samsung Galaxy S21: tutto ma proprio tutto (anche immagini e prezzi) sulla nuova serie in arrivo

Ipoteticamente il prossimo 14 gennaio Samsung presenterà al mondo intero la sua nuova serie Galaxy S21. Tre nuovi smartphone pronti a concorrere nel 2021 alla supremazia del mercato mobile. Sappiamo p ...

Roma, 18 dic (Adnkronos) - Per il Recovery fund "l'Italia deve presentare un piano strategico credibile con riforme strutturali. Non possiamo permetterci di sbagliare. Come per il Piano Marshall, l'op ...Ipoteticamente il prossimo 14 gennaio Samsung presenterà al mondo intero la sua nuova serie Galaxy S21. Tre nuovi smartphone pronti a concorrere nel 2021 alla supremazia del mercato mobile. Sappiamo p ...