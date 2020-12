MIT licenzia linee guida per sicurezza viadotti e ponti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Un passo avanti fondamentale per lae la prevenzione del rischio delle infrastrutture di proprietà dello Stato, e una piccola rivoluzione che riguarda sia il monitoraggio che l’efficacia della manutenzione delle opere pubbliche ogni giorno utilizzate dalle persone”. E’ questa la sostanza del Decreto che introduce per la prima volta nel nostro Paeseunitarie e uguali per tutti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione dellae il monitoraggio di. Lo afferma la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che ha firmato il provvedimento che adotta lesuielaborate e approvate dal Consiglio ...