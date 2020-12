Milan, Ibrahimovic provoca Buffon: “lui non deve restare in forma” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’attaccante del Milan pungola l’altro campione di longevità, ormai secondo portiere nelle gerarchie della Juventus e relegato ad un ruolo di secondo piano. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Zlatan Ibrahimovic, 39 anni vissuti al top. Le sue dichiarazioni, rilasciate all’UEFA durante l’intervista di oggi, sono come sempre senza filtri e rappresentano a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’attaccante delpungola l’altro campione di longevità, ormai secondo portiere nelle gerarchie della Juventus e relegato ad un ruolo di secondo piano. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Zlatan, 39 anni vissuti al top. Le sue dichiarazioni, rilasciate all’UEFA durante l’intervista di oggi, sono come sempre senza filtri e rappresentano a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Il #Milan riesaminerà i piani della campagna acquisti di gennaio anche alla luce dell’infortunio di #Ibrahimovic - AntoVitiello : #Milan, stamattina allenamento con la squadra per #Ibrahimovic e #Hernandez, ancora personalizzato per #Kjaer - UEFAcom_it : ?? 'Si può domare un leone, ma non Zlatan #Ibrahimovic' ??? La nostra intervista ?????????????????? al fuoriclasse del #Milan… - lucini86 : #Calciomercato #Milan, infortunio #Ibrahimovic: #maldini torna a caccia di un attaccante a gennaio… - elbauscia : RT @DiMarzio: #Milan, ancora brutte notizie per #Ibrahimovic -