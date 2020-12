Louis di Cambridge e «la somiglianza con il nonno» | Michael Middleton

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Riflettori puntati sul principino Louis. Sul red carpet del London Palladium, infatti, il terzogenito di casa Cambridge si è preso la scena, con smorfie e sorrisi in favore di obiettivo. Proprio osservando queste foto, i fan reali si sono accorti della «somiglianza» tra il bambino – figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton – e il nonno materno, Michael. «È lui in versione-bambino», azzarda qualcuno.

Con Charlotte o con Louis? Le nove foto che hanno ottenuto più like ... Al secondo posto ci sono ancora i tre piccoli Cambridge, questa volta in un video. Si tratta del filmato in cui i bambini ...(elle.com) George, Charlotte e Louis sono in pole position nella foto di famiglia, ma cosa c’è di diverso rispetto agli altri anni? La duchessa di Cambridge è molto attiva sui social dove condivide ...