Intesa Sanpaolo | al via progetto ospitalità per familiari di piccoli pazienti oncologici

(Teleborsa) – Offrire accoglienza gratuita ai familiari impegnati nell'assistenza di bambine e bambini in cura presso i reparti di oncoematologia pediatrica di sei ospedali a Torino (Ospedale Regina Margherita), Monza (Ospedale San Gerardo), Napoli (Ospedale Santobono Pausilipon), Padova (Azienda Ospedale Universita`), Bologna (Policlinico Sant'Orsola Malpighi) e Genova (Istituto Giannina Gaslini). Con questo obiettivo Intesa Sanpaolo ha avviato il progetto "Una casa per la mia famiglia" che mette a disposizione circa 640 posti letto per i piccoli pazienti e i loro familiari, consolidando cosi` le capacita` ricettive delle realta` non profit presso i rispettivi ospedali: UGI Torino, Comitato Maria Letizia Verga di Monza, Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli,

Con questo obiettivo Intesa Sanpaolo ha avviato il progetto “Una casa per la mia famiglia” che mette a disposizione circa 640 posti letto per i piccoli pazienti e i loro familiari, consolidando cosi` ...

Con questo obiettivo Intesa Sanpaolo ha avviato il progetto "Una casa per la mia famiglia" che mette a disposizione circa 640 posti letto per i piccoli pazienti e i loro familiari, consolidando cosi` ...