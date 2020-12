Governo: Conte, 'nei prossimi giorni lista priorità, confronto con maggioranza' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo l'urgenza di completare subito il confronto. Abbiamo incontrato tutte delegazioni delle forze di maggioranza. Io credo che questi chiarimenti, confronti siano necessari a noi per recuperare le regioni di coesione, la chiarezza di intenti e la condivisione di obiettivi e siano auspicati da tutto il Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. "I cittadini -aggiunge- non possono tollerare incertezza nella condivisione degli obiettivi della maggioranza e quindi abbiamo urgenza di completare il confronto". "Nei prossimi giorni avremo dei Contenuti sul tavolo, le proposte avanzate dalle forze di maggioranza. Torneremo a confrontarci tutti insieme su questi punti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo l'urgenza di completare subito il. Abbiamo incontrato tutte delegazioni delle forze di. Io credo che questi chiarimenti, confronti siano necessari a noi per recuperare le regioni di coesione, la chiarezza di intenti e la condivisione di obiettivi e siano auspicati da tutto il Paese". Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa a palazzo Chigi. "I cittadini -aggiunge- non possono tollerare incertezza nella condivisione degli obiettivi dellae quindi abbiamo urgenza di completare il". "Neiavremo deinuti sul tavolo, le proposte avanzate dalle forze di. Torneremo a confrontarci tutti insieme su questi punti e ...

