Fedex | risultati trimestre oltre attese

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si muove in calo il titolo, che esibisce una perdita del 5,31% sui valori precedenti, nonostante i buonitrimestrali e migliori delle aspettative degli analisti. Il colosso delle spedizioni di Memphis ha chiuso il secondocon utili netti cresciuti del 114% a 1,23 miliardi, pari a 4,55 dollari per azione. Su base rettificata l’EPS è salito da 2,51 a 4,83 dollari, contro i 4,01 dollari del consensus. I ricavi sono balzati del 19% a 20,60 miliardi di dollari, contro i 19,43 miliardi stimati dagli analisti. La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all’andamento dell’S&P 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 281,9 USD, ...