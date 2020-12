Dpcm di Natale | ecco la bozza | novità su coprifuoco e spostamenti

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Prevale la linea del rigore, ma con alcune deroghe. Cosa si potrà fare e cosa non sarà possibile fare e in che giorni: tutte le regole

Regole da zona rossa per i giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio), regole da zona arancione per gli altri giorni ...Sono le indicazioni inserite nella bozza del Dpcm di Natale che sta per essere approvato in Consiglio dei Ministri. Resta il coprifuoco alle 22. Si potranno visitare i parenti una sola volta al giorno ...