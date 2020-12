Decreto sicurezza, via libera del Senato: è legge (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Via libera del Senato al Decreto sicurezza, con il governo che ha posto la questione di fiducia. Sono stati 153 i voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento è stato quindi convertito in legge. Il centrodestra non ha partecipato al voto. Il provvedimento era stato approvato in prima lettura alla Camera lo scorso 9 dicembre. (Foto: CC-BY-2.0) Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Viadelal, con il governo che ha posto la questione di fiducia. Sono stati 153 i voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento è stato quindi convertito in. Il centrodestra non ha partecipato al voto. Il provvedimento era stato approvato in prima lettura alla Camera lo scorso 9 dicembre. (Foto: CC-BY-2.0)

