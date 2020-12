Cristiano Malgioglio perde la testa: sembra un lupo mannaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio: ululati nella casa del GF vip, un’altra divertente performance dalla casa più spiata d’Italia Cristiano MalgioglioDalla casa del Grande Fratello Vip arrivano continui colpi di scena e divertenti show dei protagonisti del reality. Ma come in ogni edizione il protagonista indiscusso rimane Cristiano Malgioglio. Il divo del grande schermo ha da sempre divertito il suo pubblico , che ha imparato ad amarlo in tutte le sue sfaccettature e che continua ad innamorarsene proprio per questo. Dai suoi commenti fuori luogo ma sinceri, alle sue esibizioni canore Cristiano Malgioglio rimane il Re del web. I suoi video, e non solo le sue canzoni, sono ormai conosciute da chiunque e dopo la sua entrata nel mondo del GF Vip anche ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020): ululati nella casa del GF vip, un’altra divertente performance dalla casa più spiata d’ItaliaDalla casa del Grande Fratello Vip arrivano continui colpi di scena e divertenti show dei protagonisti del reality. Ma come in ogni edizione il protagonista indiscusso rimane. Il divo del grande schermo ha da sempre divertito il suo pubblico , che ha imparato ad amarlo in tutte le sue sfaccettature e che continua ad innamorarsene proprio per questo. Dai suoi commenti fuori luogo ma sinceri, alle sue esibizioni canorerimane il Re del web. I suoi video, e non solo le sue canzoni, sono ormai conosciute da chiunque e dopo la sua entrata nel mondo del GF Vip anche ...

