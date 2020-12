Covid in Svizzera | la chiusura per arginare i contagi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo ha riportato il Guardian, dal 22 dicembre inchiuderanno tutti i ristoranti, le palestre e i centri sportivi per un mese nel tentativo dil’aumento dei casi di coronavirus. LEGGI ANCHE: Svolta in Brasile, “il vaccino antisarà obbligatorio per tutti” Il governo svizzero ha anche chiesto con forza alla popolazione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

dopiot : RT @Ticinonline: 'Abbiamo bisogno di tutto il Paese' #simonettasommaruga #pandemia #svizzera #covid #vaccino - verdiliberali : I #verdiliberali accolgono favorevolmente le nuove misure del Consiglio federale nella lotta al #coronavirus ??. Dob… - Ticinonline : 'Abbiamo bisogno di tutto il Paese' #simonettasommaruga #pandemia #svizzera #covid #vaccino - laregione : Coronavirus, prorogate le misure per il lavoro ridotto - LuinoNotizie : #Svizzera, #vaccino anti #Covid: prima le persone più a rischio. Ecco quali sono -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Svizzera

Il coronavirus non ci dà pace neanche alla vigilia delle Feste natalizie. La situazione rimane critica in Svizzera», ha dichiarato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga oggi in ...BERNA - Il coronavirus non ci dà pace neanche alla vigilia delle Feste natalizie. La situazione rimane critica in Svizzera", ha dichiarato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga oggi i ...