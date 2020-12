Covid-19 o influenza? Il test molecolare di Menarini Diagnostics dà il responso in 20 minuti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Covid-19 o influenza? In presenza di sintomi come febbre, tosse o raffreddore, una diagnosi immediata, precisa e che riesca a distinguere queste due patologie è cruciale, soprattutto nel pieno della stagione invernale. Menarini Diagnostics ha introdotto un nuovo test che riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo al Covid-19 o se ha contratto l’influenza di tipo A o B. Il test si effettua sulla piattaforma VitaPCR, lo strumento “portatile” (Point of Care) usato principalmente per la diagnosi molecolare del Covid-19, distribuito dallo scorso aprile da Menarini Diagnostics e già in uso in centinaia di strutture europee con oltre ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)-19 o? In presenza di sintomi come febbre, tosse o raffreddore, una diagnosi immediata, precisa e che riesca a distinguere queste due patologie è cruciale, soprattutto nel pieno della stagione invernale.ha introdotto un nuovoche riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo al-19 o se ha contratto l’di tipo A o B. Ilsi effettua sulla piattaforma VitaPCR, lo strumento “portatile” (Point of Care) usato principalmente per la diagnosidel-19, distribuito dallo scorso aprile dae già in uso in centinaia di strutture europee con oltre ...

