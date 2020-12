CorSport: probabilmente Mertens andrà nello stesso centro di Osimhen per la riabilitazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Corriere dello Sport scrive dell’infortunio di Mertens. Ieri il Napoli ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del belga: “trauma discorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale”. Ovvero, spiega il quotidiano sportivo, “gli esami diagnostici hanno evidenziato una distorsione con interessamento dei legamenti, è vero, ma il problema non è talmente grave da essere catalogato nel secondo grado”. Mertens avrà bisogno di un mesetto, per recuperare. Dipenderà naturalmente molto dalla sua capacità di risposta alle terapie. La riabilitazione sarà effettuata in Belgio (è partito ieri sera), forse nello stesso centro in cui si cura Osimhen. Il Corriere dello Sport fa due ipotesi. “O con un fisioterapista della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Corriere dello Sport scrive dell’infortunio di. Ieri il Napoli ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del belga: “trauma discorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale”. Ovvero, spiega il quotidiano sportivo, “gli esami diagnostici hanno evidenziato una distorsione con interessamento dei legamenti, è vero, ma il problema non è talmente grave da essere catalogato nel secondo grado”.avrà bisogno di un mesetto, per recuperare. Dipenderà naturalmente molto dalla sua capacità di risposta alle terapie. Lasarà effettuata in Belgio (è partito ieri sera), forsein cui si cura. Il Corriere dello Sport fa due ipotesi. “O con un fisioterapista della ...

