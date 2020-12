Calciomercato Juve, Paratici “prenota” il colpo per gennaio? «Vogliono cederlo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Calciomercato Juve, Paratici “prenota” il colpo per gennaio? Ecco l’ultima indiscrezione sulle trattative bianconere Il quotidiano catalano Ara ha lanciato un’indiscrezione importante legata al futuro di Coutinho. Il fantasista del Barcellona, infatti, potrebbe essere messo sul mercato a gennaio da parte del club blaugrana. Per tutte le informazioni sulla Juventus vai su Juvenews24 Nei mesi scorsi il calciatore è stato accostato anche al Calciomercato Juve, e sarebbe lui il principale indiziato a lasciare il Barça per permettere alla società di fare cassa. Dal suo addio, poi, potrebbe arrivare i soldi necessari per tuffarsi su Eric Garcia e Memphis Depay. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020)” ilper? Ecco l’ultima indiscrezione sulle trattative bianconere Il quotidiano catalano Ara ha lanciato un’indiscrezione importante legata al futuro di Coutinho. Il fantasista del Barcellona, infatti, potrebbe essere messo sul mercato ada parte del club blaugrana. Per tutte le informazioni sullantus vai sunews24 Nei mesi scorsi il calciatore è stato accostato anche al, e sarebbe lui il principale indiziato a lasciare il Barça per permettere alla società di fare cassa. Dal suo addio, poi, potrebbe arrivare i soldi necessari per tuffarsi su Eric Garcia e Memphis Depay. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Juve, Pirlo: 'C'è rabbia per le occasioni sprecate con l'Atalanta, stiamo crescendo': Così Andrea Pirlo ha presenta… - cmdotcom : #Juve, #Pirlo: 'C'è rabbia per le occasioni sprecata con l'Atalanta, stiamo crescendo' - sportli26181512 : Serie A, le probabili formazioni: Milan, sale Ibra; Napoli, certezza Petagna; Juve, chance Dybala? Inter con un dub… - sportli26181512 : Juve, 'Pirlo come Ferrara': i numeri: Andrea Pirlo e un inizio come quello di Ciro Ferrara: 24 i punti...… - cmdotcom : Serie A, le probabili formazioni: Milan, sale Ibra; Napoli, certezza Petagna; Juve, chance Dybala? Inter con un dub… -