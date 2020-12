Bitcoin: in aumento il valore della celebre criptovaluta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel giro di 24 ore il Bitcoin ha raggiunto il tetto dei 20.000 dollari, per poi sfondarlo ed arrivare a quota 23.449. Un nuovo record. L’aumento del 12% in 24 ore sta trainando anche le altre criptovalute, che fanno registrare numeri mai visti. Il solo Bitcoin ha triplicato il suo valore nell’arco di quest’anno solare. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel giro di 24 ore ilha raggiunto il tetto dei 20.000 dollari, per poi sfondarlo ed arrivare a quota 23.449. Un nuovo record. L’del 12% in 24 ore sta trainando anche le altre criptovalute, che fanno registrare numeri mai visti. Il soloha triplicato il suonell’arco di quest’anno solare.

