Wuhan ritrova la normalità | non la verità su Covid | Pechino parli | vogliamo sapere

L'inizio del 2020 avrebbe dovuto essere un periodo felice per il giovane Cheng Pan, un contabile di Wuhan, che di lì a pochi giorni avrebbe dovuto festeggiare la nascita del suo secondo figlio. Invece Cheng si è trovato da un giorno all'altro precipitato nel caos e nella tragedia causate da un virus misterioso, che ha minacciato la vita di tre generazioni della sua famiglia e poi - divenuto noto al Mondo come Covid-19 – ha ucciso, secondo i dati ufficiali, più di 3.000 persone e ne ha infettate 50.000 nella sola Wuhan, prima di causare una pandemia planetaria della quale ancora non vediamo la fine. Alla ricerca frenetica di letti d'ospedale e farmaci per la giovane moglie incinta, Zhou Xiaomeng - una delle prime persone a infettarsi con il Sars cov-2 a Wuhan – Cheng si è ritrovato anche a dover in ...

La coraggiosa denuncia del signor Cheng. Intanto South China Morning Post dà notizia di una mappa del contagio, tenuta segreta, del mercato da cui tutto avrebbe avuto origine ...

