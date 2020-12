Tumore al seno: appello per test genomici nei LEA (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tumore al seno: +14% di casi dal 2015, no a chemioterapie inutili. appello per l’inserimento dei test genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza I nuovi casi di Tumore del seno, in Italia, sono aumentati del 14% in 5 anni, da 47.900 nel 2015 a quasi 55mila nel 2020. E oggi più di 834mila donne vivono dopo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020)al: +14% di casi dal 2015, no a chemioterapie inutili.per l’inserimento deinei Livelli Essenziali di Assistenza I nuovi casi didel, in Italia, sono aumentati del 14% in 5 anni, da 47.900 nel 2015 a quasi 55mila nel 2020. E oggi più di 834mila donne vivono dopo… L'articolo Corriere Nazionale.

SaraPailettes : @sghigolini Sai che io trigghera lo uso diversamente? Cioè riguardo cose di cui NON RIESCO a parlare o leggere. Ad… - akhetaton11 : RT @AIRC_it: In Italia, la percentuale di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di un tumore del seno supera l’85% ed è una delle più alte… - Paolo9014 : RT @IEOufficiale: Pubblicato lo studio del team di ricercatori coordinato da F. Bertolini, P. Falvo e S. Orecchioni su una terapia per ferm… - MARIAANGELAPES1 : @51inif @Ketty57664851 @OllaPiero @Fabme0801 @73deva73 @Yujumuzh @BiascoSimona @do_nur VERISSIMO!!! UNA SIG.E MORTA… - AboutPharmaHPS : Tumore al seno, gli esperti chiedono l’inserimento dei test genomici nei #Lea -