The Mandalorian: ecco i due splendidi controller Xbox in edizione limitata. (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per celebrare il season finale della seconda stagione di The Mandalorian, in onda da domani su Disney+, Microsoft ha creato due controller in edizione limitata. La coppia di pad presenta ognuno un personaggio diverso, nell'immancabile accoppiata Child/Mandalorian, ognuno con il profilo del personaggio e una palette di colori specifica. Il primo è di color "Tatooine tangerine", il secondo "Tython turquoise". Anche la confezione con cui arriveranno ai fortunati possessori è esclusiva! E quando diciamo "fortunati" lo affermiamo con cognizione di causa, dato che purtroppo questi controller non saranno in vendita, ma saranno sorteggiati tra i follower dell'account Twitter @Xbox che retweetteranno, tra il 17 e il 28 dicembre, il post del concorso con l'hashtag ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per celebrare il season finale della seconda stagione di The, in onda da domani su Disney+, Microsoft ha creato duein. La coppia di pad presenta ognuno un personaggio diverso, nell'immancabile accoppiata Child/, ognuno con il profilo del personaggio e una palette di colori specifica. Il primo è di color "Tatooine tangerine", il secondo "Tython turquoise". Anche la confezione con cui arriveranno ai fortunati possessori è esclusiva! E quando diciamo "fortunati" lo affermiamo con cognizione di causa, dato che purtroppo questinon saranno in vendita, ma saranno sorteggiati tra i follower dell'account Twitter @che retweetteranno, tra il 17 e il 28 dicembre, il post del concorso con l'hashtag ...

