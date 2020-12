The Boring Company - Approvato il progetto del Loop di Las Vegas (Di giovedì 17 dicembre 2020) La città di Las Vegas ha Approvato in via definitiva il progetto del Loop di The Boring Company. Si tratta di un percorso più ampio rispetto a quello già mostrato in precedenza, che sarà composto da circa 16 chilometri di tunnel sotterranei dove verranno utilizzati i veicoli a guida autonoma della Tesla. Opere finanziate privatamente. Il primo Loop è quello già noto del Las Vegas Convention Center, ma a questo saranno collegati altri tratti che, in futuro, consentiranno di unire l'aeroporto McCarran a Freemont Street, con una serie di fermate nei luoghi più noti della città. L'azienda di Elon Musk coprirà il costo del tunnel principale, mentre saranno gli hotel e i casinò interessati dall'opera a pagare per le arterie secondarie: la costruzione del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 dicembre 2020) La città di Lashain via definitiva ildeldi The. Si tratta di un percorso più ampio rispetto a quello già mostrato in precedenza, che sarà composto da circa 16 chilometri di tunnel sotterranei dove verranno utilizzati i veicoli a guida autonoma della Tesla. Opere finanziate privatamente. Il primoè quello già noto del LasConvention Center, ma a questo saranno collegati altri tratti che, in futuro, consentiranno di unire l'aeroporto McCarran a Freemont Street, con una serie di fermate nei luoghi più noti della città. L'azienda di Elon Musk coprirà il costo del tunnel principale, mentre saranno gli hotel e i casinò interessati dall'opera a pagare per le arterie secondarie: la costruzione del ...

Il percorso sarà composto da circa 16 chilometri di tunnel sotterranei e sarà finanziato interamente da fondi privati ...

Las Vegas approva l'ampliamento di Loop, la metropolitana sotterranea fatta con le Tesla, a tutta la città

Abbiamo recentemente parlato del colossale progetto Loop, studiato da The Boring Company per rivoluzionare il sistema dei trasporti della città di Las Vegas. La compagnia dell'eclettico Elon Musk ha ...

Il percorso sarà composto da circa 16 chilometri di tunnel sotterranei e sarà finanziato interamente da fondi privati