Spostamenti Natale, dalle seconde case ai cenoni ai parenti: ecco le date dei divieti. Oggi le decisioni del governo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Oggi o al massimo domattina il governo dovrebbe annunciare le nuove misure di restringimento per il periodo natalizio. Al momento l'ipotesi più gettonata è quella di dicharare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020)o al massimo domattina ildovrebbe annunciare le nuove misure di restringimento per il periodo natalizio. Al momento l'ipotesi più gettonata è quella di dicharare...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - RaiNews : Sarà un Natale in zona rossa? 'Abbiamo dato indicazione di evitare spostamenti e assembramenti, ma sta alla politic… - Corriere : ??Il governo ha deciso che a Natale si potrà uscire dal proprio Comune: il provvedimento è in arrivo - giacomomag : Ma qualcuno può spiegami perché per prudenza imitiamo la Germania nel #lockdown di #Natale ma ci mettiamo in più il… - Chars42548979 : RT @GiorgiaMeloni: Mentre i negozi chiudono i porti aprono, gli imprenditori soffrono e gli scafisti festeggiano. Agli italiani vengono imp… -