Spondiloartrite | CZP riduce recidive uveite anteriore

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Certolizumab pegol (CZP) in pazienti affetti daassialein 96 settimane il tasso didiacute Un trattamento a base di certolizumab pegol (CZP), utilizzato in pazienti affetti daassiale (axSpA, radiografica o non radiografica) è in grado di ridurre drasticamente, in 96 settimane, il tasso didi… L'articolo Corriere Nazionale.