San Gennaro | sangue non sciolto? Sepe | Non è il caso di preoccuparsi

"Il sangue non si è sciolto? Non accade nulla. La Fede non dipende da un miracolo, la Fede è profonda e personale e dipende dal rapporto con Dio che a volte ci può dare dei segni e a volte no". Così l'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, all'indomani del mancato scioglimento del sangue di San Gennaro nel giorno in cui, 16 dicembre, si celebra il terzo miracolo dell'anno. Miracolo che ieri non si è ripetuto. Sepe ha ricordato che nei suoi 14 anni alla guida della Diocesi di Napoli, "questo evento straordinario si è sempre manifestato il 19 settembre, giorno del martirio di San Gennaro, e nel sabato che precede la prima domenica di maggio. Invece – ha detto – il 16 dicembre sono state più le volte in cui il sangue non si è ...

