Sampdoria | risonanza per Gabbiadini | l’esito degli esami

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Manolosi è sottoposto a unamagnetica per il problema al basso ventre:Delle dodici partite di Serie A fino a oggi disputate dalla, Manoloha potuto partecipare (e nemmeno per la loro interezza) solo a tre: i sei minuti più recupero del match contro il Benevento, metà tempo contro Torino e Milan. Poco più di cento minuti, centellinati da Claudio Ranieri, e condizionati da un dolore persistente al basso ventre. La scelta di perseverare nelle terapie conservative, pur essendo noto già dal pre campionato il problema dell’attaccante blucerchiato, non ha dato gli esisti sperati e lamagnetica effettuata a Bologna ha confermato che l’infiammazione non si è assorbita. Ora l’ipotesi ...