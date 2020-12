MLS, il gol più bello di sempre è di Ibrahimovic – VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol più bello di sempre nella storia del torneo Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol più bello di sempre nella storia del torneo. La rete in questione è quella che Ibrahimovic segnò al suo debutto assoluto con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Un capolavoro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Zlatanè stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol piùdinella storia del torneo Zlatanè stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol piùdinella storia del torneo. La rete in questione è quella chesegnò al suo debutto assoluto con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Un capolavoro. Leggi su Calcionews24.com

calciotoday_it : ??Zlatan #Ibrahimovic premiato in #MLS ??Il suo gol è il più bello di sempre ???Il video della prodezza dello sved… - PulitiElena : RT @CalcioFinanza: Un gol di #Ibrahimovic è stato votato come il migliore della storia in #MLS - MilanLiveIT : #Ibrahimovic ancora spopola negli USA ???? Il suo gol premiato come il migliore di sempre della @MLS (VIDEO) - pegnarol : Me lo ricordo benissimo... è stato eletto più bel gol della @MLS #Ibrahimovic - sportli26181512 : #Governance #Notizie Un gol di Ibra votato come il migliore della storia in MLS: Ibrahimovic migliore gol MLS – Zla… -

Ultime Notizie dalla rete : MLS gol Un gol di Ibra votato come il migliore della storia in MLS Calcio e Finanza MLS, il gol più bello di sempre è di Ibrahimovic – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol più bello di sempre nella storia del torneo Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol più bello di ...

MLS, il miglior gol di sempre è di Ibrahimovic

Una rete di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dei Galaxy è stata indicata come la più bella di sempre nel campionato americano.

Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol più bello di sempre nella storia del torneo Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dalla MLS per aver segnato il gol più bello di ...Una rete di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dei Galaxy è stata indicata come la più bella di sempre nel campionato americano.