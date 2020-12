Masterchef 10 streaming e diretta tv: dove vedere la decima edizione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da giovedì 17 dicembre 2020 su Sky Uno va in onda la nuova stagione (la 10) di Masterchef Italia, un edizione che si preannuncia spettacolare e multiculturale. Ci saranno concorrenti dalla Cina, dagli Stati Uniti, dal Marocco, dall’Albania. “Riflesso dell’Italia moderna”. Ma dove vedere le puntate di Masterchef Italia 10 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Masterchef 10 streaming live Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da giovedì 17 dicembre 2020 su Sky Uno va in onda la nuova stagione (la 10) diItalia, unche si preannuncia spettacolare e multiculturale. Ci saranno concorrenti dalla Cina, dagli Stati Uniti, dal Marocco, dall’Albania. “Riflesso dell’Italia moderna”. Male puntate diItalia 10 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8.10live Non solotv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in livetramite la ...

