Lo sforzo immane del Napoli non basta: vince l’Inter 1-0 (Di giovedì 17 dicembre 2020) 12^ GIORNATA DI SERIE AStadio: Giuseppe MeazzaMarcatori (Assist): 73? Lukaku INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66? Sensi), Gagliardini, Young (86? D’Ambrosio); Lautaro Martinez (77? Hakimi), Lukaku. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84? Ghoulam); Bakayoko, Demme (84? Elmas); Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens (16? Petagna). Serata decisamente negativa per gli azzurri sia per il risultato sia per gli infortuni, infatti domenica il Napoli dovrà rinunciare a Mertens ed Insigne, che si aggiungono alla lista degli indisponibili. La partita si divide in due parti: i 70’ che precedono il rigore trasformato da Lukaku, ed i successivi 20’ finali. Il Napoli di Gattuso si dispone inizialmente con un 4-4-2, costruendo l’azione dal basso con 3 uomini, in avanti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) 12^ GIORNATA DI SERIE AStadio: Giuseppe MeazzaMarcatori (Assist): 73? Lukaku INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66? Sensi), Gagliardini, Young (86? D’Ambrosio); Lautaro Martinez (77? Hakimi), Lukaku.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84? Ghoulam); Bakayoko, Demme (84? Elmas); Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens (16? Petagna). Serata decisamente negativa per gli azzurri sia per il risultato sia per gli infortuni, infatti domenica ildovrà rinunciare a Mertens ed Insigne, che si aggiungono alla lista degli indisponibili. La partita si divide in due parti: i 70’ che precedono il rigore trasformato da Lukaku, ed i successivi 20’ finali. Ildi Gattuso si dispone inizialmente con un 4-4-2, costruendo l’azione dal basso con 3 uomini, in avanti ...

Vale22046 : @Nik85319616 Lo sforzo immane per far finta che vada tutto bene...speriamo Nik non abbiamo altro da fare ?? Buongiorno a te ???????? - alepenazzi : @JL5714 @Red_Pill_80 @PatriziaRametta Ma poi mi spiega cosa ci guadagnerebbero le cause farmaceutiche, centinaia di… - sarcasmenergy : mettere 6/6 è uno sforzo immane, meglio 5/7 perché ?io il corso di recupero non lo voglio fare? - idkchefaccioqua : @gvardianangel e ho fatto uno sforzo immane solo per questo, pensa te - bvdofrosex : Ecco tipo ora sto guardando gli appunti ma avvicinarmi per prenderli sembra uno sforzo immane. -

Ultime Notizie dalla rete : sforzo immane Verona, casi covid: ospedali al limite. Cobello: ''Sforzo immane'' - TGR Veneto TGR – Rai Approvato il calendario 2021 con 23 gare

Una lunga stagione con tanti eventi e un GP ancora da confermare: ci sono possibilità per rivedere Imola o Portimao ...

Barzelletta “PedeFontana”: utili garantiti senza traffico

Oltre un miliardo di euro in sei mesi per un’infrastruttura talmente attesa nell’operosa e ricca Lombardia che nessuno vuole farsene carico. È il miracolo realizzato da Attilio Fontana per la Pedemont ...

Una lunga stagione con tanti eventi e un GP ancora da confermare: ci sono possibilità per rivedere Imola o Portimao ...Oltre un miliardo di euro in sei mesi per un’infrastruttura talmente attesa nell’operosa e ricca Lombardia che nessuno vuole farsene carico. È il miracolo realizzato da Attilio Fontana per la Pedemont ...